[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за ночь выявили 43 новых случая коронавируса. Всего 6358

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 22 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 6358 (+43).

Как сообщает Минздрав, 43 новых случая были выявлены среди граждан из Карантинного центра (все прибывшие из-за рубежа).

В настоящее время в стране вылечились 4377 человек, инфицированных коронавирусом (69%), 1962 пациента проходят лечение, из них 15 находятся в тяжёлом состоянии, а 3 - в критическом состоянии.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане за ночь выявили 43 новых случая коронавируса. Всего 6358
  • В США прибыл первый самолет с гуманитарной помощью на сумму $1 млн из Монголии (фото)
  • В Казахстане за сутки выявили 964 бессимптомных носителей коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com