Музеи, библиотеки и галереи откроют в Улан-Баторе с 22 июня

CentralAsia (MNG) -

В частности, 12 библиотек и 11 музеев, ведущих деятельности в столице, будут обслуживать горожан и гостей столицы по обычному расписанию.

В частности, 12 библиотек и 11 музеев, ведущих деятельности в столице, будут обслуживать горожан и гостей столицы по обычному расписанию.