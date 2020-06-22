Музеи, библиотеки и галереи откроют в Улан-Баторе с 22 июня

CentralAsia (MNG) -
В столице Монголии с 22 июня поэтапно начнут возобновлять работу музеи и библиотеки, сообщили в пресс-службе мэрии города.
В частности, 12 библиотек и 11 музеев, ведущих деятельности в столице, будут обслуживать горожан и гостей столицы по обычному расписанию.
"Сегодня мы открываем музеи и библиотеки. Также готовятся к поэтапному открытию другие объекты по обслуживанию населения, у которых деятельность была приостановлена из-за вспышки коронавирусной инфекции. А посетители должны будут соблюдать меры безопасности по COVID-19", - сказал мэр города С.Амарсайхан.
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