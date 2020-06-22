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  22 июня 2020
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Кабмин Монголии одобрил Регламент неполного рабочего дня молодежи

CentralAsia (MNG) -  

В соответствии с Законом о поощрении развития молодежи, частные лица, в которых занято 100 и более человек, обязуются посвятить свои вакансии, равные 5 процентам от общего числа сотрудников, студентам. На своем заседании от 19 июня Кабмин Монголии принял соответствующее постановление, необходимое для обеспечения реализации закона.

Молодежь занимает 47,5 процента населения трудоспособного возраста на национальном уровне. Тем не менее, это неудовлетворительные показатели, что 39,2 процента молодежи в столице и 22,2 процента в сельской местности работают.

Кроме того, исследование показывает, что 7 из 10 студентов выразили готовность работать неполный рабочий день. Таким образом, вышеупомянутое положение было утверждено на основании соответствующего закона и социального требования.

Регламент определяет принцип занятости студентов на условиях неполного рабочего дня, который основывается на их пожеланиях, интересах, выборе и необходимости, давать соответствующую сумму оплаты, адекватную работе, и не оказывать негативного влияния на их здоровье, безопасность, развитие личности и обучение.

Таким образом, Регламент по закону позволяет студентам получать доход, выполняя работу в течение ограниченного времени вне учёбы, участвуя в исследовательских и научных работах, самостоятельно создавая работу, производя продукты и предоставляя услуги. Кроме того, он регулирует права и обязанности работодателей и университетов, а также другие отношения для защиты интересов студентов, которые работают неполный рабочий день. Данный тип занятости популярен странах Европейской союза.
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