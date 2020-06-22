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  22 июня 2020
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В Монголии запретили продажу алкоголя в течение трех дней из-за выборов

CentralAsia (MNG) -  

С 22 июня алкоголь не будет продаваться или обслуживаться в Монголии в течение трех дней.

Муниципалитет Улан-Батора заявил, что в день выборов не будет никаких культурных или спортивных мероприятий. Открытые и закрытые торговые центры не будут работать.

В соответствии с законом было принято решение не продавать и не подавать алкоголь в эти дни.

В дни выборов будут действовать только центры услуг основных потребностей человека.

Выборы в Монголии состоятся 24 июня 2020 года.
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