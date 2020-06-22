Всемирный банк окажет единовременную помощь около 50 тыс. малообеспеченным семьям Таджикистана

CentralAsia (KZ) - Всемирный банк выделил средства для осуществления единовременной денежной выплаты около 50 тыс. малообеспеченным таджикским семьям с маленькими детьми.

Размер единовременной денежной помощи в рамках Чрезвычайного проекта по борьбе с COVID-19 в Таджикистане, которую получат уязвимые семьи, составляет $50 (порядка 500 сомони).

Какие категории граждан получат данную денежную помощь, поясняет таджикское издание «Авеста» со ссылкой на Государственное агентство социальной защиты населения министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Единовременную денежную помощь смогут получить малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, которые стали более уязвимыми в период пандемии коронавируса.

Единовременная социальная денежная помощь в размере 500 сомони на уязвимую с точки зрения продовольственной безопасности семью, где есть дети до 3-х лет, будет распределена правительством РТ.

Указанную единовременную денежную помощь могут получить семьи, имеющие детей до 3-лет и зарегистрированные в Единой информационной системе Госагентства по социальной защиты населения, как получатели социальной помощи.

Малоимущие семьи с малыми детьми (до 3-х лет) 28 городов и районов страны, где механизм назначения и выплаты адресной социальной помощи будет введен с 1 июля 2020 года, смогут получить единовременную денежную помощь со следующего месяца после введения указанного выше механизма.

Чтобы оформиться для получения единовременной социальной денежной помощи глава семьи, подходящей под описанную выше категорию должен обратиться в представительства Госагентства социальной защиты населения Минздрава на местах, имея на руках следующие документы:

– Заявление о назначении адресной социальной помощи;

– Справка о доходах и имуществе семьи;

– Справка о составе семьи;

– Копии гражданских паспортов членов семьи, свидетельства о рождении детей, а также документ, подтверждающий инвалидность (если один или несколько членов семьи являются инвалидами).

Единовременную денежную помощь в размере 500 сомони могут получить семьи, подходящие под указанную выше категорию, и только в период эпидемии COVID-19.

Денежные трансферты будут осуществляться Государственным агентством социальной защиты в тесном сотрудничестве с областными и районными отделами социальной защиты. Техническую помощь в разработке информационных материалов и стратегий, касающихся питания детей, здоровья и развития, оказывает ЮНИСЕФ.

Чрезвычайный проект по борьбе с COVID-19 в Таджикистане финансируется за счет гранта Международной ассоциации развития в размере 11,3 млн. долларов США.

Проект поддерживает меры реагирования на пандемию COVID-19 в Таджикистане посредством модернизации медицинских учреждений и оборудования, помощи сообществам в снижении уровня инфицирования через распространения информации и коммуникации и защиты уязвимых лиц посредством денежных трансфертов и информационной поддержки.

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