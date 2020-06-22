Трамп подписал указ о реформе полиции, который запрещает применять удушающий прием при задержании

CentralAsia (KZ) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции на фоне массовых протестов против полицейского насилия и расизма.

В частности, документ запрещает полицейским применять удушающий прием при задержании — «физический маневр, ограничивающий способность человека дышать с целью обездвижить его». Такой прием позволят применять, если жизнь полицейского находится в опасности.

Также Трамп распорядился создать национальную базу, содержащую сведения о полицейских, нарушениях, допущенных ими, в том числе информацию о чрезмерном применении силы. Помимо этого президент распорядился выделить гранты на обучение полицейских, чтобы те знали, как можно мирно разрешить конфликты.

В Миннеаполисе продолжаются столкновения между протестующими и полицией из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после того как был задержан полицией; в интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и кричит «я задыхаюсь», а полицейский держит колено у него на шее.

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