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  22 июня 2020
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Глава Туркменистана не поедет на парад Победы в Москве

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана командировал министра обороны в Москву на парад Победы, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова подписал распоряжение о командировании министра обороны Бегенча Гундогдыева 23-24 июня этого года в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщает Туркменпортал, президент Гурбангулы Бердымухамедов не сможет посетить парад Победы, который пройдёт 24 июня на Красной площади в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом туркменский лидер проинформировал российского коллегу Владимира Путина в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.

Бердымухамедов поздравил Путина с предстоящими торжествами и выразил большое сожаление по поводу того, что не сможет лично принять участие в общем праздновании 75-летия Великой Победы в Москве.

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