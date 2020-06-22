Названы основные партнеры Таджикистана по экспорту

CentralAsia (KZ) - Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Швейцария, Турция, Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Об этом сообщает таджикское издание «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли республики.



В экспорте товаров на долю Швейцарии приходится 50,8% от общего объема экспорта.

Этот показатель с Турцией составляет 15,4%. В эти страны, в основном экспортируются товары цветной металлургии – первичный алюминий и хлопок-волокно.

Всего, в январе-мае этого года сумма экспорта товаров в Швейцарию составила более $303,7 млн, в то время, как сумма импорта за указанный период составила свыше $2,4 млн.

Объем товарооборота с Турцией в отчетный период составил более $140,5 млн. Из них более $92 млн составил экспорт товаров и более $48,4 млн импорт различной продукции.

Значительное превышение экспорта над импортом в торговых операциях со Швейцарией составляет $301,3 млн.

Однако, в общем объеме товарооборота с зарубежными странами первую строчку занимает Россия. Товарооборот между Таджикистаном и РФ в январе-мае этого года составил более $420,9 млн.

В список основных экспортируемых товаров за рубеж входят: первичный алюминий, хлопок-волокно, драгоценные металлы и сухофрукты.

Импорт товаров в Таджикистан осуществлялся из России – 31,9% от общего объема импорта, Казахстана – 24,7% и Китая – 13,7%.

В январе-мае этого года сумма экспорта товаров составила $598,4 млн, а импорт сложился в размере более $1 млрд. 273,5 млн.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения