Эксперты ВОЗ могут посетить Туркменистан в начале июля

CentralAsia (TM) - В начале июля текущего года Туркменистан готовится принять у себя экспертную миссию ВОЗ. Об этом заявил министр иностранных дел Рашид Мередов на состоявшемся сегодня в здании МИД Туркменистана брифинге на тему «Обзор текущей ситуации по противодействию пандемии коронавирусной инфекции».

Во встрече приняли участие руководители внешнеполитического ведомства, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, других профильных структур, аккредитованных в стране дипломатических миссий и международных организаций, а также СМИ.

Также в мероприятии посредством видеоконференцсвязи участвовали представители средств массовой информации ряда государств.