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  22 июня 2020
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В Екатеринбург из Узбекистана спецбортом прибыли граждане России

CentralAsia (KZ) -  Граждане России, прибывшие в Екатеринбург из Узбекистана вывозным спецбортом, направлены в обсерватор под медицинское наблюдение. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

«21 июня вывозным бортом узбекской авиакомпании в Екатеринбург из Ташкента прибыли 125 граждан России. После прохождения таможенного контроля, сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров для выявления признаков ОРВИ, измерили температуру. 71 человек, в том числе 9 детей отправились на обсервацию до получения отрицательных результатов теста на COVID», - говорится в сообщении.
Часть пассажиров рейса при поддержке оперштабов субъектов отправились в свои регионы.

По данным регионального оперштаба, в регионе зафиксировано 10 932 случая коронавирусной инфекции. Всего врачи вылечили 5 496 пациентов, 70 умерли.

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