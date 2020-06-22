Военнослужащие из Узбекистана приняли участие в заключительной репетиции парада Победы в Москве (фото)

CentralAsia (UZ) - В воскресенье, 21 июня, группа военнослужащих Министерства обороны Узбекистана приняла участие в генеральной репетиции предстоящего парада Победы на Красной площади в Москве, передает ИА «Дунё».

Парад состоится 24 июня ровно через 75 лет после победного парада 1945 года. В парадном строю пройдет и группа узбекских военнослужащих.

Выступая 9 мая президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что из 6 миллионов 551 тысячи человек, проживавших в то время в Узбекистане, в войне участвовали около 1 миллиона 951 тысяча. Это значит, что в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец. В боях погибли 538 тысяч узбекстанцев, ушедших на войну.