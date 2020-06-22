[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Военнослужащие из Узбекистана приняли участие в заключительной репетиции парада Победы в Москве (фото)

CentralAsia (UZ) -  В воскресенье, 21 июня, группа военнослужащих Министерства обороны Узбекистана приняла участие в генеральной репетиции предстоящего парада Победы на Красной площади в Москве, передает ИА «Дунё».

Парад состоится 24 июня ровно через 75 лет после победного парада 1945 года. В парадном строю пройдет и группа узбекских военнослужащих.

Выступая 9 мая президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что из 6 миллионов 551 тысячи человек, проживавших в то время в Узбекистане, в войне участвовали около 1 миллиона 951 тысяча. Это значит, что в борьбу против фашизма с оружием в руках вступил каждый третий узбекистанец. В боях погибли 538 тысяч узбекстанцев, ушедших на войну.

print
  • JICA будет способствовать повышению качества медицинских услуг в Монголии
  • В России число зараженных коронавирусом превысило 580 тысяч
  • В Казахстане еще 5 человек скончались от коронавируса. Всего — 118


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com