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  22 июня 2020
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В России провели более 17 млн тестов на коронавирус

CentralAsia (KZ) -  Российские специалисты провели в общей сложности уже более 17,2 млн тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 17,2 млн тестов на коронавирус», - говорится в сообщении. За сутки было сделано 291 тыс. исследований.

Три дня назад число таких исследований, по информации Роспотребнадзора, перешагнуло рубеж в 16 млн.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остается 312 тыс. человек.

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