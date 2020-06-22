В России за сутки зарегистрированы 7600 заражений коронавирусом, 95 летальных случаев

CentralAsia (CA) - В России зарегистрировали еще 7 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в стране подтвердили 7 600 заражений Covid-19 в 83 регионах, из них в Москве - 1 068. Общее число случаев за все время пандемии составило 592 280.

За сутки подтверждено 95 летальных случаев, общее число достигло 8 206.

С начала регистрации случаев заражения 344 416 человек выздоровели, 239 658 человек продолжают лечение.