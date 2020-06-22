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  22 июня 2020
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Turkish Airlines с 1 июля возобновляет полеты в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Turkish Airlines возобновит полеты из Турции в Узбекистан с 1 июля. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Рейсы из Стамбула в Ташкент будут осуществляться по вторникам, средам, субботам и воскресеньям, а из Ташкента в Стамбул по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

11 июня пресс-служба авиакомпании «Uzbekistan Airports» сообщила, что более 20 зарубежных авиакомпаний выразили готовность возобновить международные рейсы с Узбекистаном.

Представители компаний Turkush Airlines, Fly Dubai, Korean Air, Asiana, Air Astana, Аэрофлот, Сибирь и ряда других авиакомпаний выразили заинтересованность в возобновлении воздушного сообщения с Узбекистаном.

Сообщалось, что на переговорах, состоявшихся в форме онлайн-конференции, подробно обсуждались вопросы возобновления и эффективного функционирования взаимных рейсов иностранных авиакомпаний в условиях пандемии и ее последствий.

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