В Казахстане 68% выпускников набрали проходной балл в первый день ЕНТ

CentralAsia (KZ) - По результатам первого дня проведения ЕНТ преодолели порог 4 222 человека или 68,3% от общего числа сдавших экзамен. Об этом сообщает издание informБюро со ссылкой на заместителя директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекову.

По её словам, 39 человек (0,6%) набрали на ЕНТ больше 130 баллов. Лучший результат –138 баллов – показал выпускник общей средней школы Теспе Ордабасинского района Туркестанской области Абдуманов Абзал.

В этом году Министерство образования и науки усилило контроль над соблюдением правил ЕНТ. Во всех аудиториях установлены камеры, видеозаписи до 25 августа будут изучать специалисты. В случае выявления нарушений правил результаты теста будут аннулированы, даже если абитуриенту уже будет присуждён грант.

Всего 21 июня ЕНТ сдали 6 186 выпускников. 164 человека попытались пронести запрещённые предметы и нарушили правила тестирования. У двоих выпускников выявили высокую температуру.

ЕНТ продлится до 5 июля. Всего заявки на сдачу экзамена подали более 130 тысяч человек.

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