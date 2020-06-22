В Душанбе в период пандемии увеличилось количество совершаемых преступлений

CentralAsia (TJ) - Количество зарегистрированных преступлений в Таджикистане в январе-мае этого года составило более 8,6 тыс., сообщает Агентство по статистике Таджикистана.

По его данным, этот показатель на 3,2% меньше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

За этот период отмечено уменьшение числа зарегистрированных преступлений на 3,2%, в том числе в Согдийской области – на 13,8%, ГБАО – на 3,1% и районах республиканского подчинения – на 8,6%.

В то же время количество зарегистрированных преступлений в указанный период увеличилось в Хатлонской области – на 8,4% и по городу Душанбе – на 10%.

За отчетный период количество зарегистрированных тяжких преступлений составило 2 тыс. 107 фактов, что на 11,1% меньше, чем в январе-мае 2019 года.

Увеличилась регистрация случаев краж – на 14,9%, разбоев – 23,1%. Также за этот период отмечено уменьшение регистрации случаев убийств и покушений на убийство – на 13,9%, мошенничества – на 26,2%.

Общая раскрываемость преступлений в январе-мае текущего года составила 72,2% против 76,8% в январе-мае 2019 года.

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