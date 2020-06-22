В Узбекистане более 40% решений глав областей признаны незаконными

CentralAsia (UZ) - В прошлом году в судах Узбекистана было рассмотрено около 3000 дел, связанных с решениями хокимов (глав областей), и 42 процента их решений были признаны незаконными. Об этом заявила спикер сената Танзила Нарбаева на заседании Олий Мажлиса Узбекистана.

«Почти в половине из 3000 дел, рассмотренных судами, в 1255 из них решения хокимов были признаны незаконными. Ответственные лица в различных структурах администраций составляли незаконные решения и представляли их хокимам для подписания... К сожалению, в результате страдает население, тратит много времени, нервов и денег», - отметила Нарбаева.

Председатель сената Узбекистана рекомендовала повышать правовую грамотность чиновников, проводить правовую пропаганду среди руководителей.