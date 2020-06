В Ираке на 57-м году жизни скончался футболист Ахмед Ради. У него был коронавирус

CentralAsia (KZ) - На 57-м году жизни скончался иракский футболист Ахмед Ради. Об этом сообщается на официальной странице FIFA в Twitter.

По данным СМИ, Ради 13 июня был госпитализирован в одну из больниц Багдада после того, как заразился коронавирусом. 18 июня его состояние улучшилось, и он был выписан. Но из-за рецидива он вернулся в больницу. Спортсмен скончался 21 июня.

?? Scorer of Iraq’s only #WorldCup goal

Voted Asia’s best player in 1988

62 goals in 121 internationals

9th on the IFFHS’s Asian Player of the Century ranking



Football lost a legend today. RIP Ahmed Radhi pic.twitter.com/MB2PtCm14u — FIFA.com (@FIFAcom) June 21, 2020