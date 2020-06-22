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  22 июня 2020
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Генпрокуратура Узбекистана прокомментировала самоубийство мужчины в карантинном центре
Предыстория: В карантинном комплексе под Ташкентом повесился мужчина

CentralAsia (UZ) -  Гражданин С.С., уроженец Ферганской области, 20 июня по неизвестным причинам повесился с помощью простыни на наружном крыле кондиционера в Карантинном центре под Ташкентом. Генпрокуратура Узбекистана прокомментировали произошедшее.

По данным ведомства, мужчина 15 июня прилетел из Москвы в Ташкент и был взят на 14-дневный карантин для определения наличия или отсутствия коронавируса.

Проживавший с ним после прибытия из Москвы А.Э., объяснил ситуацию. 15 июня С.С был доставлен в Карантинный центр Ортасарай. В одну комнату поселились четыре человека. Он сказал, что болен и не хочет оставаться с ними. Он просидел во дворе полчаса, после чего пришли врачи, поговорили с ним и поместили его в отдельную комнату.

Врач многопрофильной поликлиники Алмазарского района Ш. М., который работал на территории карантинного центра рассказал, что С.С. вел себя агрессивно, отказался от еды, и говорил, что он болен и может заразить других. После его перевели в другую комнату, 16 июня С.С прошел психиатрический осмотр.

Юкоричирчикская районная прокуратура в настоящее время расследует дело. По анализам Центра вирусологии, у С.С коронавирус не был обнаружен.

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