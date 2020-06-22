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  22 июня 2020
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Республики СССР получили огромное количество российских земель, - Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла 21 июня на телеканале "Россия 1", заявил, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель" и "традиционных российских исторических территорий".

При этом при выходе из состава СССР, по мнению президента России, каждой из этих республик нужно было "выходить с чем она пришла" и не "тащить с собой подарки от русского народа".

Путин не уточнил, какие именно республики и какие земли он имеет в виду, отметив лишь, что "при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры".

Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014-м году "было демократическим выбором населения полуострова". "Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", - добавил глава России.

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