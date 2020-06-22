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  22 июня 2020
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ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
График о выявляемости зараженных COVID-19
График о выявляемости зараженных COVID-19
// Университет Джона Хопкинса

CentralAsia (KZ) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. Об этом говорится в отчете организации.


Лидерами стали Бразилия (55 тыс.), США (37 тыс.) и Индия (15 тыс.). За сутки умерли 4,7 тыс. человек. Прошлый максимальный прирост был 18 июня, тогда ВОЗ зафиксировала 181 тыс. заразившихся.

Всего в мире зарегистрировано 8,7 млн заражений COVID-19. Число умерших достигает почти 462 тыс.

Лидеры по числу заразившихся:

США — 2,2 млн,

Бразилия — 1 млн,

Россия — 585 тыс.,

Индия — 410 тыс.,

Великобритания — 303 тыс.

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