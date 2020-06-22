В Казахстане выздоровели еще 65 человек с коронавирусом. Всего — 10,9 тыс.

CentralAsia (KZ) - В Казахстане выздоровели еще 65 человек с коронавирусом. Об этом 22 июня сообщает оперативный штаб республики.
За последние сутки выздоровевшие зарегистрированы в следующих районах:
- город Шымкент — 17,
- Атырауская область - 39,
- Актюбинская область - 1,
- Павлодарская область - 5,
- Мангистауская область - 3.
Всего выздоровевших в Казахстане — 10962:
- г. Нур-Султан – 2291,
- г. Алматы – 217,
- г. Шымкент – 583,
- Акмолинская область – 171,
- Актюбинская область – 334,
- Алматинская область – 476,
- Атырауская область – 1134,
- Восточно-Казахстанская область – 155,
- Жамбылская область – 389,
- Западно-Казахстанская область – 800,
- Карагандинская область – 864,
- Костанайская область – 192,
- Кызылординская область – 489,
- Мангистауская область – 311,
- Павлодарская область – 235,
- Северо-Казахстанская область – 58,
- Туркестанская область – 303.