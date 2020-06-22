В Казахстане выздоровели еще 65 человек с коронавирусом. Всего — 10,9 тыс.

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане выздоровели еще 65 человек с коронавирусом. Об этом 22 июня сообщает оперативный штаб республики.

За последние сутки выздоровевшие зарегистрированы в следующих районах:

- город Шымкент — 17,

- Атырауская область - 39,

- Актюбинская область - 1,

- Павлодарская область - 5,

- Мангистауская область - 3.

Всего выздоровевших в Казахстане — 10962:

- г. Нур-Султан – 2291,

- г. Алматы – 217,

- г. Шымкент – 583,

- Акмолинская область – 171,

- Актюбинская область – 334,

- Алматинская область – 476,

- Атырауская область – 1134,

- Восточно-Казахстанская область – 155,

- Жамбылская область – 389,

- Западно-Казахстанская область – 800,

- Карагандинская область – 864,

- Костанайская область – 192,

- Кызылординская область – 489,

- Мангистауская область – 311,

- Павлодарская область – 235,

- Северо-Казахстанская область – 58,

- Туркестанская область – 303.

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