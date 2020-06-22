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  22 июня 2020
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Турция самолетом вывезла из Туркменистана заболевшую диабетом девочку

CentralAsia (TM) -  22 июня в аэропорту Анкары приземлился самолет «скорой помощи» Турции из Туркменабада. На его борту находилась 9-летняя гражданка Турции Нихал Наз Айдын, страдающая диабетом, гидрецефалией и рядом заболеваний внутренних органов, включая легкие. Девочка на протяжении 80 дней находилась в реанимации в туркменской больнице. В последние дни она пребывала в диабетической коме, сообщают турецкие СМИ.

По словам матери девочки, туркменские врачи не ставили конкретный диагноз и не сообщали результаты анализов. Отец Нихал позвонил в министерство здравоохранения Турции и объяснил ситуацию, после чего ведомство приняло решение направить за юной пациенткой самолет «скорой помощи». Лайнер был вынужден лететь на малой высоте (24 000 футов, или 7300 метров), чтобы перепады давления не сказывались на состоянии девочки. Самолет из Туркменабада сначала приземлился в Баку, а затем вылетел в Анкару, где девочку и ее семью встретили врачи и журналисты.

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