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  22 июня 2020
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Медоборудование российско-японской компании планируется реализовывать в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Медоборудование российско-японской компании планируется реализовывать в Туркменистане. Ожидается, что к 2021 году медицинское оборудование совместного российско-японского предприятия выйдет на рынок Туркменистана, сообщает издание Vademecum.

Группа компаний «Р-Фарм» и японская корпорация Canon Medical Systems создали совместное предприятие (СП) в Москве для дистрибуции и сервисного обслуживания медоборудования с перспективой локализации производства в 2021 году. Предполагается, что компания будет работать в девяти странах СНГ.

СП получит название RP Canon Medical Systems, LLC со штаб-квартирой в Москве и займется продажами и сервисным обслуживанием диагностической медицинской техники на территории Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России.


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