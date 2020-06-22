В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
- Азия и мир, общество
- 17:26, 22 июня 2020
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|Предыстория: Военнослужащие из Узбекистана приняли участие в заключительной репетиции парада Победы в Москве (фото)
CentralAsia (CA) - В Москве 20 июня прошла генеральная репетиция парада Победы, в котором приняли участие более
14 тыс. военнослужащих, механизированная колонна и парадный строй авиации.
Для участия в параде Победы на Красной Площади 24 июня в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны в Москву прибыли военные из 12 стран.
Это делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.