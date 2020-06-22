В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

CentralAsia (CA) - В Москве 20 июня прошла генеральная репетиция парада Победы, в котором приняли участие более

14 тыс. военнослужащих, механизированная колонна и парадный строй авиации.

Для участия в параде Победы на Красной Площади 24 июня в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны в Москву прибыли военные из 12 стран.

Это делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.