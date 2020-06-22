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  22 июня 2020
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Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает РИА со ссылкой на соответствующее постановление.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года», —говорится в документе.

В состав казахстанского узла «Балхаш» входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.

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