В Нур-Султане с 23 июня закроют все детсады

CentralAsia (KZ) - По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады, сообщает Tengrinews.kz.

По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех государственных и частных детских садов. Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе.

С учетом эпидситуации и фактов заражения воспитателей коронавирусом было принято решение приостановить деятельность детских садов. В случае если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы, говорится в публикации.

Всего в период карантина государственные и частные детские сады посещали 20 процентов детей от общего количества. Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижение рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе. Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию.

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