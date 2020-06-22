В Казахстане сокращают время работы ЦОНов

CentralAsia (KZ) - В некоторых регионах Казахстана вновь ужесточают карантинные меры. Наряду с сокращением времени работы продовольственных и непродовольственных рынков, ярмарок, объектов общественного питания сократили и время работы ЦОНов, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

Так, по решению главных санитарных врачей, графики работы ЦОНов уже сокращены в 13 регионах – это Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская области и г. Алматы и Шымкент. При этом в Восточно-Казахстанской области время работы ЦОНов изменилось только в Семее.

«В настоящее время сотрудники фронт-офисов госкорпорации «Правительство для граждан», как и операторы банков, врачи поликлиник, полицейские и другие находятся в прямом контакте с гражданами. Несмотря на то что все они работают в средствах защиты и придерживаются социальной дистанции, рекомендуем услугополучателям, в случаях проявления недомогания или симптомов болезни, воздержаться от визита в ЦОН. Призываем автолюбителей, которые хотят воспользоваться услугами автоЦОн, воздержаться от посещения ЦОН, отдав предпочтение онлайн-получению госуслуг. Регистрация авто и замена водительского удостоверения доступны в онлайн-режиме», - предупредили в госкорпорации.

ЦОНы возобновили свою работу в мае. В условиях пандемии правительство для граждан было вынуждено перейти на новый формат работы. В частности, оказывать в ЦОН только «бумажные» услуги, недоступные онлайн, и принимать услугополучателей по предварительной записи. Забронировать очередь в ЦОН можно на портале egov.kz и с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.

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