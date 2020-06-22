COVID-19: В Алматы ввели дополнительные меры

CentralAsia (KZ) - Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом принимают в Алматы. В частности, увеличивается мощность лабораторий для диагностики COVID-19 и выделяются новые койко-места для больных, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

Сообщается, что мощность лабораторий будет увеличена с 22 июня.

«На сегодняшний день ПЦР-тестирование на коронавирус проводится в шести специализированных лабораториях. Бесплатным тестированием охвачены лица, относящиеся к группе риска. Также имеется возможность пройти обследование на коронавирус методом ПЦР на платной основе.

Возобновляет работу лаборатория «Олимп». С 24 июня также возобновит деятельность лаборатория MPK с пунктом забора на территории БЦ «Нурлы тау».

С 26 июня начнет работу седьмая лаборатория мощностью 1 тысяча исследований в сутки, размещенная на территории КЦДС «Атакент». В данной лаборатории возможно проведение до 5 тысяч тестов в сутки», - говорится в сообщении.

С этого же дня в больнице скорой неотложной медицинской помощи выделят еще 300 койко-мест для больных коронавирусом.

«Ведется работа по увеличению количества инфекционных коек, для этого будет перепрофилирован ряд других медицинских учреждений.

Для приема пациентов с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции в Алматы развернуто девять инфекционных стационаров, где получают лечение 1409 пациентов.

Помимо этого, в штатном режиме работают многопрофильные стационары, которые круглосуточно принимают пациентов, в том числе в экстренном порядке», - отмечают в акимате.

Отмечается, что для работы с бессимптомными и «легкими» пациентами в каждой поликлинике работает специально обученная мобильная бригада.

По последним данным, в Казахстане выявлено 17 732 заболевших коронавирусом, из них в Алматы - 3390 человек. У 14 из них состояние оценивается как крайне тяжелое, 131 пациент находится в тяжелом состоянии, у 937 пациентов состояние средней степени тяжести.

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