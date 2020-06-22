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  22 июня 2020
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Объем экспорта сельхозпродукции в Таджикистане увеличился на 35,8%

CentralAsia (TJ) -  Объем экспорта сельскохозяйственной продукции в Таджикистане с начала года к середине июня увеличился на 35,8%, или на 22,4 тыс. тонн. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства республики.

На 16 июня этого года Таджикистан экспортировал чуть более 85,1 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 35,8% больше по объему и 44,8% по стоимости по сравнению с этим же периодом 2019 года.

По данным ведомства, за этот период экспортировано более 68,6 тыс. тонн овощей, 7,2 тыс. тонн фруктов, 62 тонны бахчевых, более 9 тонн сухофруктов и 41 тонна других видов сельхозпродукции.

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