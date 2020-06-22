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  22 июня 2020
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Узбекистанцам разрешили проводить карантин в гостинице за свой счет

CentralAsia (UZ) -  Пассажиры авиарейсов из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по прилету в Узбекистан смогут провести карантин в гостинице за свой счет. Право на размещение в карантинных центрах сохраняется. Об этом говорится в решении комиссии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила пассажирам, прибывающим из стран со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, проводить карантин в гостинице за свой счет.

Пассажиры так называемых «красных» рейсов из стран, где не снижается число случаев коронавируса (на данный момент это ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия, страны СНГ и другие) теперь могут по желанию отправиться в карантинные центры, содержание которых оплачивается за счет государства, или в гостиницу.

Список гостиниц определят Государственный комитет по развитию туризма и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве. Граждане должны будут строго соблюдать временное положение карантинного контроля в гостиницах.

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