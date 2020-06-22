В Ашхабаде после рекомендаций президента меняют фонари

CentralAsia (TM) - В южной части Ашхабада, в парке у монумента Нейтралитета, меняют мачты уличного освещения. В феврале сквер проинспектировал Гурбангулы Бердымухамедов. Как писали тогда государственные СМИ, президент высказал «некоторые замечания и рекомендации» проектам, отражающим «архитектурные тенденции развития столицы», которые представил тогдашний мэр столицы Шамухаммет Дурдылыев. Иными словами, Бердымухамедов утвердил новый дизайн фонарных столбов.

Как сообщил turkmen.news, на прошлой неделе в парк подогнали спецтехнику и стали с корнем выкорчевывать «старые» фонари, которым на тот момент было всего несколько лет. Под снос пошли и скамейки, на которых горожане любили вечерами отдыхать. Помимо этого, грузовики и другая техника сильно испортили парковый газон и некоторые деревья.

Пойдут ли старые фонари в утиль или их используют в каких-то других местах — неизвестно. Двенадцатого декабря страна торжественно отметит 25-летие нейтралитета. Одноименный монумент, как сообщают СМИ, будет главным местом проведения торжеств.

В настоящее время Туркменистан переживает острый экономический кризис. Из-за снижения доходов от реализации углеводородов и многомиллиардных трат на строительство различных объектов с сомнительной рентабельностью власти прекратили конвертацию валют предпринимателям, занимающимся импортом товаров. Туркменские студенты, обучающиеся за границей, столкнулись с ограничениями при получении валюты из страны от родителей на оплату учебы. Одним из последних «антикризисных» нововведений стало внедрение карточной системы отпуска базовых продуктов питания в государственных магазинах.