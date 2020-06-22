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  23 июня 2020
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Шавкат Мирзиёев 23-24 июня посетит Россию с рабочим визитом

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 23-24 июня этого года по приглашению главы Российской Федерации Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом.

В соответствии с программой пребывания в первый день запланировано проведение двусторонних переговоров на высшем уровне. Будут рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российского многопланового сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

24 июня Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом.

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