Монголия в значительной степени избежала коронавируса, - эксперт

CentralAsia (MNG) -

Может ли дух основателя Монгольской империи объяснить, почему страна пострадала относительно мало во время пандемии? Некоторые монголы верят в это.





Несмотря на границу с Китаем - эпицентром вспышки инфекции, в Монголии не зарегистрированы случаи смерти и выявлено чуть более 200 случаев коронавируса. Все случаи были завозные; ни один человек не был заражен внутри страны.





Многие монголы связывают это небольшое количество случаев – 213 по состоянию на понедельник – с чистым воздухом и рационом питания из натурального мяса и молока. Они также считают, что в течении поколений монголы постоянно занимались верховой ездой, пасли овец и переживали резкие перепады температуры, от -76 ° F до 113 ° F (-60 ° C до 45 ° C), что сделало их более устойчивыми к болезням.





А также наследие Чингисхана, которое, как полагают некоторые монголы, сохранило их безопасность.





Объясняя, почему Монголия так успешно боролась с пандемией, историк, шаман, монах и врач – все ссылаются на основателя Монгольской империи 13-го века – крупнейшей связанной в истории империи суши, простирающейся от Японского моря до Центральной Европы, и до индийского субконтинента.





Энх-Оюун Бямбадорж, шаманка, принимает посетителей в большой комнате, украшенной конским хвостом, талисманами и святыней Чингисхана. Она сказала, что монголы живут и едят просто, под синим небом, со свежим мясом и молоком, и не испытывают стрессов, с которыми сталкиваются люди в других странах. По ее словам, еще одним фактором является самообеспеченность, обусловленная кочевым образом жизни и отражающая завоевания Монгольской империи. Когда Чингисхан вел свою огромную армию и сотни тысяч лошадей по степям и пустыням, завоевывая большую часть мира, они не могли полагаться на правительство или какую-либо другую силу, которая могла бы вмешаться и спасти их.





«Когда у западных людей есть проблема, они должны ее решать. Монголы могут просто жить с этим. Если у них есть мясо, они едят мясо. Если у них ничего нет, они обходятся без этого», - сказала она. «В сельской местности нет врача, даже для беременных. У них просто ребенок. Монголам нет дела до проблем. Даже жизнь и смерть не имеют для них значения».





Для монаха Ухаанзаяа Доржнамнана каждая проблема в мире – это другой тип наги (на́ги (санскр. नाग; наг — «змей») — змееподобные мифические существа в индуизме и буддизме. Изображаются в виде змей с человеческим торсом и человеческой головой, укрытой сверху веером змеиных голов. Обитают в пещерах и водоёмах, на земле, в воде или под землёй - прим. ред). По его оценке, коронавирус - очень могущественная нага, но наги не хотят причинять вред монголам, потому что они живут ближе к природе. Он также сказал, что сама земля была благословлена великим ханом. «Чингисхан выбрал эту землю для нас, потому что это хорошая земля. И он пообещал, что это защитит нас», - сказал монах.





Почетный член Парижской медицинской академии, доктор

Чинбурэн Жигжидсурэн, специальный советник премьер-министра по вопросам здравоохранения, заявил, что четкое общение правительства информировало общественность и предотвращало панику. Чингисхан разработал эффективные линии связи, которые позволили ему быстро отправлять свои сообщения из одного конца империи в другой.





«Армия Чингисхана была очень дисциплинированной. И эта дисциплина доходит до нас сегодня. Поэтому, когда правительство отдает приказ носить маски или оставаться дома, люди подчиняются», - сказал Чинбурэн. «Мы сделали то же самое, как во времена Чингисхана. Правительственные сообщения от Улан-Батора были быстро переданы кочевникам в отдаленных провинциях», - сказал он. Он полагал, что меры по ограничению доступа и правила ношения масок сработали, потому что люди выполняли инструкции.





Джек Уэтерфорд, автор книги «Чингисхан и создание современного мира», писал, что миграция монголов связывает их с миллионами людей из разных регионов, подвергая их воздействию огромного количества болезней. Могло ли это дать монголам больший иммунитет?





Доктор Чинбурэн так не считает. «Научных данных нет», - сказал он, хотя и видит, насколько теория привлекательна. «Данные, поддерживающие эту монгольскую теорию иммунитета ..., заключаются в том, что зараженный французский турист вступил в контакт почти с 200 монголами, и никто не заразился этой болезнью», - сказал он, добавив, что «возможно, это было из-за масок». «Но другой момент заключается в том, что во Внутренней Монголии Китая… было всего несколько кластеров инфекций».





Внутренняя Монголия является китайским регионом материкового Китая, где первоначально было самое большое в мире число инфекций. Население региона составляет около 25 миллионов человек, большинство из которых этнические ханьцы. Население Внутреннней Монголии в 1,5 раза больше, чем в независимой стране Монголия. «Ни один из жертв [коронавируса] не был этническим монголом», - сказал он. «Все они были ханьцами».





Антонио Грацеффо - автор и экономист, работающий в Улан-Баторе, Монголия

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