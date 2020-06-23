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  23 июня 2020
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В Монголии в аймаке Завхан будет построен завод по переработке шерсти

CentralAsia (MNG) -  

В сомоне Алдархаан аймака Завхан будет создан завод по переработке шерсти Западного региона страны с финансированием в размере 20,1 млрд.тугриков (около $7,1 млн).

Технико-экономическое обоснование проекта недавно было завершено, создана компания-координатор проекта, и обеспечено 30 процентов финансирования, необходимого для работы подразделения по реализации проекта. Также было приобретено оборудование для перерабатывающего завода и заключено соглашение с местной ассоциацией пользователей пастбищ. Соглашения о продаже были заключены с иностранными заказчиками, и, согласно подразделению проекта, на стадии разработки проекта.

Производственная мощность предприятия составит 3,5 тыс.тонн в год, и ожидается, что он увеличит доходы 41,5 тыс.семей скотоводов в западном регионе страны, в том числе 8,9 тыс. в аймаке Завхан, за счет получения от них сырья на сумму 2,3 млрд.тугриков (около $816 тыс.) в год.

Завод по переработке шерсти с ожидаемой годовой чистой прибылью в 17,1 млрд.тугриков (около $6 млн) будет ежегодно вносить около 700 млн.тугриков (около $248 тыс.) в местный и государственный бюджеты, а также будет создавать 353 новых рабочих мест.
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