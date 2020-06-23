Монгольское Национальное общественное радио и телевидение требует извинений от посла России

CentralAsia (MNG) -

Монгольское Национальное общественное радио и телевидение МНОРТ по требовало извинений от посла России из-за " оскорбительного" поста в соцсетях

на странице посольства РФ в Монголии по поводу аннулирования ретрансляции парада Победы.





