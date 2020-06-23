Монгольское Национальное общественное радио и телевидение требует извинений от посла России

- Монголия, происшествия
- 9:23, 23 июня 2020
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CentralAsia (MNG) -
Монгольское Национальное общественное радио и телевидение МНОРТ потребовало извинений от посла России из-за "оскорбительного" поста в соцсетях
на странице посольства РФ в Монголии по поводу аннулирования ретрансляции парада Победы.
на странице посольства РФ в Монголии по поводу аннулирования ретрансляции парада Победы.
Директор Монгольского Национального Общественного Радио и Телевидения Л.Нинжжамц заявила: «Сожалею, что Российское Посольство грубо и оскорбительно вмешивается в наши дела».
После публикации статьи в редакцию сайта пришла копия официального письма направленного послу РФ в Монголии Искандеру Азизову от МНОРТ, в котором Л.Нинжжамц требует официального извинения, - передает ИА «Монголия Сейчас».
"В связи с аннулированием ретрансляции Парада Победы, мы доставили в Ваше Посольство официальное письмо с извинением и объяснением настоящей ситуации.
Но на официальной социальной странице Вашей дипломатический миссии был опубликован пост, использовавший слова и выражения с явно оскорбительными значениями в адрес Монгольского Национального Общественного Радио и Телевидения.
Ретрансляцию Торжественного Парада ко Дню Победы аннулировали в связи с тем, что Монгольское Национальное Общественное Радио и Телевидение, согласно законно принятому обязательству должно освещать процесс голосования в выборы в Великий Государственный Хурал Монголии, что является одним из важнейших событии для избирателей.
Мы считаем неприемлемым с точки зрения дипломатической этики вопросом то, что через Вашу социальную сеть был опубликован пост с явно дискредитирующим значением репутации Монгольского Национального Общественного Радио и Телевидения и его Совета директоров, состоящих в тесной связи и сотрудничестве в течение многих лет, вместо того, чтобы заявить об этом в письменной форме по официальной линии, если у Вашей стороны были претензии по данному решению.
Поэтому, в связи с заявлением на Вашей странице в социальной сети, я прошу Вас принести официальное извинение в наш адрес, проявляя тем самым уважение самостоятельной деятельности Монгольского Национального Общественного Радио и Телевидения", - отмечается в письме главы МНОРТ.
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