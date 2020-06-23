Обычный фотограф обнаружил новый вид журавлей в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Новый вид журавлей обнаружен в Монголии одним из известных фотографов птиц Идэрбат Энхтайван. Новый вид, черношейный журавль (Grus nigricollis) - Хар хүзүүт Тогоруу, находится под угрозой исчезновения и зарегистрирован как седьмой вид журавля Монголии.





Он был обнаружен 13 июня 2020 года монгольским птицеводом, фотографом Э.Идэрбатом в аймаке Булган, северная Монголия, и впервые зарегистрированный черношейный журавль может быть учтён в Монголии как вид Vagrant (с англ. — «бродяга»).





Фотограф сказал, что черношейный журавль приближался к паре журавлей с серыми хохолками в болотистой местности. Он увидел нового журавля 13 июня во время своего 4-дневного путешествия по северной Монголии, - передает birdmongolia.com.





Орнитологи предсказывают, что этот черношейный журавль потерял ориентир и следовал за обычными журавлями во время миграции, а затем остался с ними в Монголии.





Он также отметил: «Мне очень приятно, что Монголия объявила 2020 год «Годом журавля», и в этот особый год мы официально добавили общее количество видов журавлей в Монголии, которых у нас сейчас 7 видов из всех 15 видов в мире».





Черношейный журавль (лат. Grus nigricollis) — крупная птица, обитающая в Тибетском нагорье в Китае и Индии; единственный вид журавлей, встречающийся в горном альпийском поясе. Это редкая птица, занесённая в международную Красную Книгу — её численность оценивается в 5000—6000 особей. Впервые эта птица описана в 1872 году русским путешественником Н. М. Пржевальским во время его экспедиции по Тибету, где он наблюдал её в районе озера Хөх-Нуур. Живут журавли в дикой природе 20—30 лет.





Наблюдатели за птицами имеют возможность увидеть семь видов журавлей в Монголии во время их весенне-осенней миграции по направлениям, включая национальные парки, природные заповедники и некоторые водно-болотные угодья Монголии.

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