Монгольский органический мед станет новым экспортным продуктом

CentralAsia (MNG) -

Пчеловодство интенсивно развивалось в Монголии в 1965-1990 годах, но из-за социального перехода к рыночной экономике пчеловодство столкнулось с некоторыми трудностями. Однако фермерское хозяйство возродилось с 2002 года.





Постановлением Правительства № 304 от 1 октября 1983 года в Шарын-Голе была создана пасека для объединения пчеловодческих ферм и ульев. В настоящее время пасека расширена и насчитывает более 850 семей пчеловодов и 15 тысяч пчел. Кластер «Мон-Апи» имеет 38 ферм в 17 сомонах из 10 аймаков, в то время как «Их Айраг Орд» объединяет 40 предприятий, а «Permaculture Development LLC» насчитывает 220 семей. А в одной семье по 20-30 тысяч пчел.





Около 20 процентов отечественного меда производится из сельскохозяйственных растений или рапса, гречихи и более 80 процентов из натуральных полевых цветов. И исследования показывают, что монгольский мед обладает более высоким качеством, чем мед, произведенный в других странах с его антиоксидантным качеством.





Медовые фермы собирают более 300 тонн меда в год, поставляя его на внутренний рынок, а также начали экспортировать в небольшом количестве в такие страны, как Республика Корея и Япония.





Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаан сказал: «Поскольку пчеловодство создает сбалансированную экосистему без участия человека, оно называется естественной медициной. Мы благодарим вас всех за производство продуктов пчеловодства, которые полезны для здоровья человека и оказывают положительное влияние на природу».





«Близится время, чтобы монгольский мед, который был изготовлен из натуральных полевых цветов и богат антиоксидантами, стал новым экспортным брендом. Ученые доказали, что имеется возможность выращивать до двух миллионов пчел в условиях Монголии. Существует широкая возможность увеличить использование меда, полностью обеспечить его потребности на внутреннем рынке и экспортировать его».





В 2018 году правительство Монголии утвердило «Национальную программу развития интенсивного животноводства», в которой отражено развитие пчеловодства в рамках кластерной системы. Кроме того, в рамках международной программы созданы условия для поддержания содержания влаги в мёде на стандартном уровне, определения его происхождения и отличия органического мёда от поддельного благодаря введению стандарта «Мёд, техническое требование» MNS6294: 2019 и национальный стандарт по определению происхождения меда.



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