В Монголии наступил день тишины перед выборами 24 июня

CentralAsia (MNG) -

В Монголии объявлен день тишины, за которым последует день голосования.

С началаЗначала дня тишиныдтишины нельзя проводить агитацию, запрет действует до закрытия избирательных участков.

День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступил в Монголии накануне единого дня голосования парламентских выборов страны. Выборы пройдут 8 сентября во всех монгольских аймаках и городах.

Монголия проводит парламентские выборы в среду, 24 июня, поддерживая почти 30-летнюю демократическую систему в обширной, но малонаселенной стране, расположенной между Россией и Китаем и окруженной экономическими проблемами.

Монголия - вторая страна после Южной Кореи, которая проводит национальные выборы во время пандемии коронавируса. Парламентские выборы являются восьмыми в стране с момента принятия новой конституции в 1992 году, когда прошло более 60 лет коммунистического правления.

Правящая Монгольская Народная партия (МНП) стремится сохранить 65 мест, которые она завоевала в 76-местном государственном Великом Хурале в результате победы в 2016 году в системе с одним представителем на округ. Правила выборов были пересмотрены в этом году, чтобы позволить двум-трем членам парламента быть избранными из одного округа, в результате чего 670 кандидатов баллотировались в 29 избирательных округах. Городские районы в большей части сельской местности наиболее остро оспариваются: 28 кандидатов баллотируются в одном из районов столицы, Улан-Баторе, где проживает примерно половина населения страны, составляющего 3 миллиона человек.

Коммунальные услуги являются ключевым вопросом, особенно в общинах юрточных районов, окружающих город, которые предлагают мало услуг, таких как электричество и очистка сточных вод.

Не имеющая выхода к морю Монголия, может похвастаться огромными минеральными богатствами, но изо всех сил пытается привлечь иностранные инвестиции из-за резкого падения цен на сырьевые товары и громких споров между правительством и крупными инвесторами, такими как горнодобывающий гигант Rio Tinto.

МНП имеет полный список кандидатов, наряду со своим главным конкурентом - Демократической партией. Коалиция между Народно-революционной партией Монголии и партией "Гражданская воля" также действует во всех округах, в то время как Национальная рабочая партия, Новая партия и независимые кандидаты также претендуют на места, многие из их кандидатов - молодые и имеют западное образование.

Для МНП выборы - это «поиск гражданами подтверждения эффективности правительства за последние четыре года», - сказал Джулиан Диркес, эксперт по монгольской политике в Канадском университете Британской Колумбии. «Другие партии и кандидаты проводят выборы в качестве референдума о долгосрочных траекториях и тенденциях». По словам Диркеса, участие столь многих кандидатов-новичков, несмотря на их малые шансы на победу, означает разочарование двумя доминирующими партиями и коррупцию, связанную с ними. По его словам, задача состоит в том, чтобы сохранить импульс для реальных перемен.

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