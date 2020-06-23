[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  

В Монголии за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Эти граждане вернувшиеся из Казахстана спецрейсом Нур-Султан — Улан-Батор, - сообщил 23 июня директор Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

Вчера в Монголии тест на коронавирус сдали 426 человека, пять пациентов были выписаны из НИЦИЗ после полного выздоровления, общее число излечившихся выросло до 158 человек.

В настоящее время всего 57 пациентов находится под меднаблюдением в НИЦИЗ. На утро 23 июня в Монголии зарегистрировано 215 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
  • В Ашхабаде после рекомендаций президента меняют фонари
  • В Екатеринбург из Узбекистана спецбортом прибыли граждане России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com