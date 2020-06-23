CentralAsia (MNG) -

В Монголии за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Эти граждане вернувшиеся из Казахстана спецрейсом Нур-Султан — Улан-Батор, - сообщил 23 июня директор Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

В Монголии за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Эти граждане вернувшиеся из Казахстана спецрейсом Нур-Султан — Улан-Батор, - сообщил 23 июня директор Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.