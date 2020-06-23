- Монголия, происшествия
- 9:54, 23 июня 2020
- Просмотров: 178 English
CentralAsia (MNG) -
В Монголии за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом. Эти граждане вернувшиеся из Казахстана спецрейсом Нур-Султан — Улан-Батор, - сообщил 23 июня директор Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.
Вчера в Монголии тест на коронавирус сдали 426 человека, пять пациентов были выписаны из НИЦИЗ после полного выздоровления, общее число излечившихся выросло до 158 человек.
В настоящее время всего 57 пациентов находится под меднаблюдением в НИЦИЗ. На утро 23 июня в Монголии зарегистрировано 215 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения