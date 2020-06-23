В Узбекистане МВД, Нацгвардия и СЭС усилят рейды в общественных местах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане Министерству внутренних дел, Национальной гвардии и Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора поручено проводить регулярные рейды на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах. Об этом говорится в решении Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом.

Как сообщается, результаты мониторинга деятельности предприятий, возобновившими деятельность в зонах с ограниченным карантином показывают, что в некоторых случаях санитарные и эпидемиологические требования неоднократно нарушаются даже после того, как власти предупреждают об этом.

В частности, речь идет о допуске посетителей без измерения температуры тела, несоблюдении социальной дистанции, на постоянном проведении дезинфекционных работ, необеспечении работников защитными средствами.

На утро 22 июня в Узбекистане зафиксировано 6461 случаев коронавируса.