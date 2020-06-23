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  23 июня 2020
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Крупные супермаркеты Узбекистана будут бесплатно выдавать перчатки

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла новое решение, согласно которому, в супермаркетах и других крупных торговых объектах усилят соответствующий контроль.

Установка пирометров и использование антисептических средств будет обязательной.

Согласно документу, в целях безопасности посетителям супермаркетов и крупных торговых объектов будут давать бесплатные перчатки. Каждому посетителю будут измерять температуру. Если у клиента температура выше 37 градусов, то его не пустят в объект. Администраторы учреждений также должны контролировать социальную дистанцию и требовать от посетителей ношение медицинской маски. Раз в неделю все рынки будут закрывать для дезинфекции. Это делается в целях улучшения санитарного состояния торговых объектов.

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