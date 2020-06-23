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  23 июня 2020
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В Ташкенте 81-летняя женщина вылечилась от коронавирусной инфекции

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте врачам удалось вылечить от коронавируса 81-летнюю пациентку. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

По данным Минздрава, 22 июня от коронавируса выздоровели 73 пациента (в Ташкенте – 61, в Бухарской области – 5, в Наманганской области – 7), общее количество выздоровевших достигло 4450. Среди выздоровевших пациентов в Ташкенте есть 81-летняя женщина и трехлетний ребенок.

Количество активных случаев заражения составляет 1932.

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