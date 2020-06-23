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  23 июня 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего 6500

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 23 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 6500 (+39).

По данным Минздрава, 15 новых случаев было зарегистрировано среди граждан из Карантинного центра (все прибывшие из-за рубежа), 13 в Ташкенте, 11 в Сурхандарьинской области.

В настоящее время в стране выздоровело 4450 человек, инфицированных коронавирусом (68%), 2031 пациент проходят лечение, из них 15 находятся в тяжёлом состоянии и 4 в критическом.

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