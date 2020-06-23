Пресс-секретаря президента Казахстана, у которого был выявлен коронавирус, выписали из больницы

CentralAsia (KZ) - Пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали выписали из больницы, сообщает МИА «Казинформ».

«Да, сегодня выписался. В заключении указано, что мое состояние улучшилось, иду на поправку. У меня диагностировали коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Была двусторонняя полисегментарная пневмония. В течение пяти дней находился в реанимационном отделении, за моим здоровьем пристально следили врачи, пришлось сократить временно связи с семьей», - сказал Берик Уали.

Пресс-секретарь отметил, что продолжит работать удаленно, также выразил благодарность врачам, лечившим его, и всем медицинским работникам.

«Вы сами знаете, только вчера мы отметили День медицинского работника. В этой связи хотел бы отметить, что они настоящие герои. Многие из них вот уже на протяжении нескольких месяцев не видели своих родных. Они ежедневно борются с коронавирусной инфекцией. Я от всего сердца выражаю им благодарность!» - подчеркнул Берик Уали.

6 июня 2020 года стало известно, что коронавирус выявлен у пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения