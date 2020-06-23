Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил Монголии $100 миллионов

CentralAsia (MNG) - При поддержке Пекина Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит в размере 100 миллионов долларов США, чтобы помочь Монголии в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил банк АБИИ.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) — международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Основные цели, которые преследует АБИИ, — стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии от строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья экономкласса.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) — международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Основные цели, которые преследует АБИИ, — стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии от строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья экономкласса.

AБИИ не рассматривается как потенциальный конкурент МВФ, Всемирного банка и Азиатского банка развития (АБР). Однако эксперты рассматривают AБИИ как потенциального конкурента базирующихся в США Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

AБИИ не рассматривается как потенциальный конкурент МВФ, Всемирного банка и Азиатского банка развития (АБР). Однако эксперты рассматривают AБИИ как потенциального конкурента базирующихся в США Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.