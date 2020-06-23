Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил Монголии $100 миллионов

CentralAsia (MNG) - При поддержке Пекина Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит в размере 100 миллионов долларов США, чтобы помочь Монголии в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил банк АБИИ.
Проект, софинансируемый Азиатским банком развития, будет поддерживать государственную программу, охватывающую финансирование здравоохранения, защиту уязвимых групп, поддержку бизнеса и меры бюджетного стимулирования, говорится в сообщении банка.
Заем является частью механизма финансирования AIIB на сумму 10 миллиардов долларов США, чтобы помочь государственному и частному секторам бороться со вспышкой коронавируса.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) — международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Основные цели, которые преследует АБИИ, — стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии от строительства дорог и аэропортов до антенн связи и жилья экономкласса.
AБИИ не рассматривается как потенциальный конкурент МВФ, Всемирного банка и Азиатского банка развития (АБР). Однако эксперты рассматривают AБИИ как потенциального конкурента базирующихся в США Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Страной-организатором выступает Китай, предлагающий сформировать половину капитала будущей организации, но не претендующий на главенство в его работе. Первоначально «Меморандум о взаимопонимании» подписали представители 21 страны, затем к ним добавились другие потенциальные члены-учредители. По состоянию на октября 2014 года к Меморандуму присоединились 57 государств, в том числе Монголия, Израиль, Кыргызстан и Казахстан. КНДР получила отказ от Китая в качестве члена АБИИ.
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