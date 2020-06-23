За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 816 бессимптомных случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 22 июня зарегистрированы 816 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Регистрация новых случаев в разрезе городов и областей:

город Нур-Султан – 1144 (+58)

город Алматы – 1274 (+49)

город Шымкент – 1027 (+55)

Акмолинская область – 302 (+41)

Актюбинская область – 345 (+38)

Алматинская область – 721 (+85)

Атырауская область – 1186 (+125)

Восточно-Казахстанская область – 316 (+10)

Жамбылская область – 344 (+56)

Западно-Казахстанская область – 705 (+44)

Карагандинская область – 1526 (+84)

Костанайская область – 243 (+62)

Кызылординская область – 288 (+40)

Мангистауская область – 300 (+5)

Павлодарская область – 136 (+14)

Северо-Казахстанская область – 296 (+25)

Туркестанская область – 472 (+25)

Итого бессимптомных в Казахстане - 10625.

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