В Монголии в дни выборов за продажу алкоголя населению грозит штраф на $3600, организациям — $36000

CentralAsia (MNG) - Парламентские выборы Монголии 2020 года состоятся в среду, 24 июня.

С 22 июня алкоголь не будет продаваться или обслуживаться в Монголии в течение трех дней.

С 22 июня алкоголь не будет продаваться или обслуживаться в Монголии в течение трех дней.

Огромные штрафы грозят в эти дни за:

Огромные штрафы грозят в эти дни за:

если торгово-сервисный центр работает на открытом воздухе или в помещении.