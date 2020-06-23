В Монголии в дни выборов за продажу алкоголя населению грозит штраф на $3600, организациям — $36000

CentralAsia (MNG) - Парламентские выборы Монголии 2020 года состоятся в среду, 24 июня.
С 22 июня алкоголь не будет продаваться или обслуживаться в Монголии в течение трех дней.
Огромные штрафы грозят в эти дни за:
- подачу или продажу алкоголя;
- организованные публичные мероприятия;
- если торгово-сервисный центр работает на открытом воздухе или в помещении.
Во всех вышеперечисленных случаях налагается штраф в размере десяти миллиона тугриков или $3600, а на юридическое лицо - штраф в размере ста миллионов тугриков или $36 тыс.
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