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  23 июня 2020
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В Монголии в дни выборов за продажу алкоголя населению грозит штраф на $3600, организациям — $36000

CentralAsia (MNG) -  Парламентские выборы Монголии 2020 года состоятся в среду, 24 июня.


С 22 июня алкоголь не будет продаваться или обслуживаться в Монголии в течение трех дней.

Огромные штрафы грозят в эти дни за:
  • подачу или продажу алкоголя;
  • организованные публичные мероприятия;
  • если торгово-сервисный центр работает на открытом воздухе или в помещении.
Во всех вышеперечисленных случаях налагается штраф в размере десяти миллиона тугриков или $3600, а на юридическое лицо - штраф в размере ста миллионов тугриков или $36 тыс.
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