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  23 июня 2020
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Поликлиники Нур-Султана отменят плановые приемы и осмотры пациентов

CentralAsia (KZ) -  С учетом эпидситуации с 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановые приемы и осмотры пациентов, сообщает 23 июня МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан. .

Не будут проводить: профилактические осмотры взрослого и детского населения, в том числе скрининги, плановые стоматологические услуги, услуги реабилитации, школы здоровья, медико-соцподдержка, оформление меддокументов на МСЭ, работа дневного стационара, направление на плановую госпитализацию в круглосуточный и дневной стационар.

Плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат. Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учёте, будет проводиться дистанционно с доставкой препаратов на дом. Вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по Национальному календарю прививок. Прием и УЗИ-скрининг беременных женщин остаётся в прежнем режиме.

Поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ.

Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют.

22 июня в столице дополнительно развернуто 200 койко-мест. Под стационары, в случае необходимости, также будут перепрофилированы и другие учреждения.

Ранее сообщалось о том, что плановую госпитализацию приостановили в Нур-Султане.

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