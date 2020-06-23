В Казахстане за минувшие сутки от коронавируса скончались 7 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавируса скончались еще 7 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб республики.

Так, в городе Нур-Султан умерли мужчины, 1967, 1956, 1962 и 1975 годов рождения, женщины, 1967 и 1951 годов рождения, в Костанайской области скончался мужчина, 1949 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану зарегистрировано 127 смертей от коронавирусной инфекции:

г. Нур-Султан – 38

г. Алматы – 20

г. Шымкент – 13

Акмолинская область – 8

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 10

Костанайская область – 3

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 8

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения